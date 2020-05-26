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Steam отдаёт три части гонок на выживание Flatout всего за 119 рублей
Акция продлится до 8 июня
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает оснащать геймеров различными акциями со скидками на игры. На этот раз онлайн-магазин отдает три части гонок на выживание Flatout всего за 119 рублей.
FlatOut представляет из себя гоночную игру на выживание, в которой геймерам предоставляется возможность покататься на маслкарах. Кроме того, тайтл оснащен взрывной физикой, захватывающими эффектами и графикой.
В состав комплекта Flatout Complete Pack, который прямо сейчас продается с большой скидкой, входят: FlatOut, FlatOut 2, Flatout 3: Chaos & Destruction, а также FlatOut: Ultimate Carnage. Так, если ранее сервис продавал его за 599 рублей, то вплоть до 8 июня его можно ухватить всего за 119.