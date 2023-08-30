Steam открыл предзагрузку игры Starfield

16:58, 30 августа 2023
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Steam открыл предзагрузку игры StarfieldРаньше скачать тайтл можно было с ресурса Microsoft
В ночь с 29 на 30 августа в Steam стартовала предзагрузка тайтла ожидаемой геймерским сообществом игры Starfield. Ранее предзагрузка была доступна только на Microsoft Store.
В Steam размер скачанной игры составит 116 ГБ, на Xbox размер составляет 126 ГБ, версия для ПК, предлагаемая на Microsoft Store, «весит» 139 ГБ.
Напомним, Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series, с 1 сентября доступ получат владельцы премиального издания.
Источник:Чемпионат
Автор:Андрей КадуковТеги:
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