Steam открыл предзаказ на новую Half-Life со скидкой

Но при этом важно понимать, что для запуска и полноценной игры вам в любом случае потребуется наличие определенных шлемов виртуальной реальности, поддержку которых объявила Valve. Если же у вас есть все необходимое, то вы прямо сейчас можете заглянуть на официальную страничку игры в Steam и предзаказать ее не за изначальные 1085 рублей, а всего лишь за 976 рублей — то есть скидка составляет целых 10%, что очень даже неплохо для игры, которая даже не поступила в продажу.

Напомним, что игра будет рассказывать о событиях, происходивших до Half-Life 2, а в роли главной героини выступит Алекс — бессменный компаньон Гордана Фримена во второй части серии. Выход игры запланирован на март 2020 года эксклюзивно для персональных компьютеров.