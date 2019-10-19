Steam открыл продажу музыки из игр

Напомним, что ранее в Steam музыкальные альбомы шли как дополнение к игре и купить их отдельно от нее не представлялось возможным. На данный момент покупка саундтреков отдельно от игры доступна лишь в отношении нескольких игр. Ресурс Steam Database полагает, что перенос всех альбомов из DLC в “Музыку” предстоит самим издателям и разработчикам игр.

На данный момент американская компания Valve, которая владеет Steam не высказывалась на тему текущих изменений, а также не пояснила, планируется ли продажа всех игровых саундтреков по отдельности.