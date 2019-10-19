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Steam открыл продажу музыки из игр
На данный момент покупка саундтреков доступна не для всех игр
Команда сайта Steam Database заметила новую особенность в сервисе Steam. Так, в онлайн-магазин добавлен новый тип приложений, который называется “Музыка”. Команда, которая первой увидела нововведение полагает, что данный раздел позволит игрокам покупать саундтреки игр.
Напомним, что ранее в Steam музыкальные альбомы шли как дополнение к игре и купить их отдельно от нее не представлялось возможным. На данный момент покупка саундтреков отдельно от игры доступна лишь в отношении нескольких игр. Ресурс Steam Database полагает, что перенос всех альбомов из DLC в “Музыку” предстоит самим издателям и разработчикам игр.
На данный момент американская компания Valve, которая владеет Steam не высказывалась на тему текущих изменений, а также не пояснила, планируется ли продажа всех игровых саундтреков по отдельности.
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