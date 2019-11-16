Steam открыл распродажу тактических игр 1С с максимальными скидками
Новая распродажа Steam коснулась всех игр издательства 1С, среди которых можно найти и культовую King's Bounty со скидкой равной 83%.
Кроме того, в рамках акции можно урвать продолжение знаменитой научно-фантастической ролевой игры "Механоиды" - “Механоиды 2: Война кланов” почти даром, а именно за 19 рублей.
Также, всего за 15 рублей пользователям предлагается фэнтезийная ролевая игра Dawn of Magic 2, которая была разработана российской компанией Skyfallen Entertainment.
81% скидка коснулась продолжения культовой игры “Parkan: Хроника Империи”, которая стала абсолютным бестселлером в России. Так, Parkan 2 можно ухватить за 25 рублей.
На данный момент лидером продаж является пошаговая ролевая игра Fell Seal: Arbiter’s Mark, которая вышла буквально в этом году. Ее стоимость упала на 50%, составив 362 рубля.
Известно, что данная распродажа продлится до 17 ноября. С полным списком игр по сниженной цене можно ознакомиться на официальной странице издателя 1С в Steam.