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Steam открыл распродажу тактических игр 1С с максимальными скидками

Акция продлится до 17 ноября
Аттракцион щедрости от Steam продолжается. На этот раз сервис предлагает приобрести тактические игры 1С со скидками до 90%.

Новая распродажа Steam коснулась всех игр издательства 1С, среди которых можно найти и культовую King's Bounty со скидкой равной 83%.

King's Bounty - трейлер

Кроме того, в рамках акции можно урвать продолжение знаменитой научно-фантастической ролевой игры "Механоиды" - “Механоиды 2: Война кланов” почти даром, а именно за 19 рублей.

Механоиды 2: Война Кланов - трейлер

Также, всего за 15 рублей пользователям предлагается фэнтезийная ролевая игра Dawn of Magic 2, которая была разработана российской компанией Skyfallen Entertainment.

Магия крови 2 - трейлер

81% скидка коснулась продолжения культовой игры “Parkan: Хроника Империи”, которая стала абсолютным бестселлером в России. Так, Parkan 2 можно ухватить за 25 рублей.

Parkan II - трейлер

На данный момент лидером продаж является пошаговая ролевая игра Fell Seal: Arbiter’s Mark, которая вышла буквально в этом году. Ее стоимость упала на 50%, составив 362 рубля.

Fell Seal: Arbiter's Mark - трейлер

Известно, что данная распродажа продлится до 17 ноября. С полным списком игр по сниженной цене можно ознакомиться на официальной странице издателя 1С в Steam.