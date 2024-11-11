Steam перестал запускаться на легендарной Windows 7 и не очень удачной Windows 8

Это означает, что пользователи этих ОС больше не могут запускать клиент Steam на своих устройствах.

Подобное решение связано с тем, что ключевые функции Steam полагаются на встроенную версию Google Chrome, которая не работает на старых версиях Windows.

Кроме того, для работы будущих версий Steam требуются функции и обновления безопасности, присутствующие только в Windows 10 и более поздних версиях операционной системы.

Пользователям, желающим продолжить использовать Steam и приобретённые через него игры, рекомендуется обновить операционную систему до Windows 10 или Windows 11. Также возможен переход на одну из поддерживаемых версий Linux.

Следует отметить, что Microsoft завершила поддержку Windows 7 в январе 2020 года, а Windows 8.1 — в январе 2023 года.

Это означает, что компьютеры под управлением этих ОС не получают обновлений безопасности и подвержены риску заражения вредоносным ПО.