Steam подвела персональные итоги 2024 года для каждого игрока

Опубликовано 20 декабря 2024, 07:511 мин.
Steam подвела персональные итоги 2024 года для каждого игрокаПолучилось интересно и наглядно
Steam запустила третью ежегодную функцию Steam Replay, подводя итоги 2024 года для каждого игрока.
Теперь пользователи могут узнать, сколько времени они провели за играми, какие достижения разблокировали, каков был их самый длинный игровой марафон, а также сравнить свои результаты с прошлым годом.
В отчёте представлены интересные графики, в том числе «паучьи диаграммы», показывающие, какие жанры игр пользователи предпочитали. Данные включают распределение времени по месяцам, используемым устройствам и даже общую активность в рамках «Семьи Steam».
Кроме того, отчёты легко делиться с друзьями как в Steam, так и за его пределами. Каждый игрок может просмотреть итоги своих знакомых и сравнить достижения.