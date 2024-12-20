Steam подвела персональные итоги 2024 года для каждого игрока

Теперь пользователи могут узнать, сколько времени они провели за играми, какие достижения разблокировали, каков был их самый длинный игровой марафон, а также сравнить свои результаты с прошлым годом.

В отчёте представлены интересные графики, в том числе «паучьи диаграммы», показывающие, какие жанры игр пользователи предпочитали. Данные включают распределение времени по месяцам, используемым устройствам и даже общую активность в рамках «Семьи Steam».

Кроме того, отчёты легко делиться с друзьями как в Steam, так и за его пределами. Каждый игрок может просмотреть итоги своих знакомых и сравнить достижения.