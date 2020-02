Steam продает популярную Far Cry с большой скидкой

Так, если раньше Far Cry New Dawn можно было приобрести за 1849 рублей, то сейчас она доступна за 739 рублей (60 % скидка).

Кроме того, с 60% скидкой можно также купить издание Deluxe. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет порядка 1949 рублей.

А всего за 1139 рублей (70% скидка) можно ухватить комплект, состоящий из Far Cry 5 и Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle, тогда как в обычное время он доступен за 3799 рублей. А заплатив 1379 рублей вместо прежних 4599 рублей можно загрузить комплект Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle.

Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 24 февраля.