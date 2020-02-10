Steam продает популярный экшен RAGE 2 с 70% скидкой

RAGE 2 представляет из себя шутер от первого лица, главным героем которого является Уокер, последний рейнджер Вайнленда в 2165 году. Игра предлагает широкий выбор оружия, а главный герой обладает нанотритовыми способностями, с помощью которых он ликвидирует врагов выбросами энергии.

Напомним, что в обычное время стоимость игры составляет 1999 рублей, тогда как в рамках акции ее можно приобрести всего за 599 рублей. Кроме того, скидка также коснулась специального издания игры, а именно RAGE 2 - Deluxe Edition, стоимость которого упала с 2499 рублей до 749 рублей.

Однако стоит отметить, что акция является временной и завершится уже завтра.