Steam продает популярный шутер BioShock с большой скидкой

Так, с 75% скидкой можно приобрести комплект, состоящий из BioShock, BioShock 2 , а также BioShock Infinite. Напомним, что в обычное время данный комплект стоит порядка 1799 рублей, тогда как с учетом скидки его стоимость упала до 449 рублей.

Однако есть возможность приобрести каждую часть со скидкой и по отдельности. BioShock Remastered, к примеру, можно ухватить с 67% скидкой, а именно за 138 рублей, тогда как в обычное время стоимость тайтла составляет 419 рублей. Всего за 138 рублей также доступна BioShock 2 Remastered.