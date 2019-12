Steam продает сборник Borderlands: The Handsome Collection с 94% скидкой

Отметим, что приобретая набор Borderlands: The Handsome Collection игроки получают: Borderlands 2, которая, к слову, на данный момент продается с 75% скидкой, то есть за 249 рублей, а также и Borderlands: The Pre-Sequel, которую Steam продает за 389 рублей ( 70% скидка). Кроме того, в состав сборника также входят все материалы для Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel, которые были выпущены до 31 декабря 2017 года.

Если в обычном режиме Borderlands: The Handsome Collection предлагается за 6365 рублей, то по временной акции данный набор доступен всего за 401 рубль. Ознакомиться с полным составом набора можно по ссылке.