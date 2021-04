Steam продает Sims 4 и дополнения к ней с большими скидками

Так, тайтл сейчас продается с 88% скидкой. Напомним, что в обычное время его можно было купить за 1 499 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить всего за 179.

Помимо прочего большие скидки достались и дополнительному контенту, который делает игру еще интереснее. Например за 299 рублей можно ухватить The Sims 4 Digital Deluxe Edition. В то же время, набор The Sims 4 DIGITAL DELUXE Плюс Времена продается за 856 рублей вместо прежних 4 498. А с 81% скидкой, в свою очередь, продаётся The Sims 4 Deluxe + Cats & Dogs Bundle.

Ознакомиться со всеми дополнениями, которые продаются со скидками, можно по этой ссылке. Распродажа продлится вплоть до 19 апреля.