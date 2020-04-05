Steam продает симулятор выживания с приручением динозавров с 80% скидкой

Речь об игре ARK: Survival Evolved, которая представляет из себя многопользовательский симулятор выживания в загадочном острове под названием ARK. Так, геймерам необходимо добыть ресурсы для выживания, что подразумевает как охоту, так и выращивание урожая и строительство собственного убежища. Кроме того, игра предоставляет возможность приручать динозавров, а также других первобытных существ, обитающих на острове.

Напомним, что в обычное время игра продается за 930 рублей, тогда как вплоть до 24 апреля ее можно урвать с 80% скидкой, то есть за 186 рублей.