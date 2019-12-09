Steam продаёт симулятор водителя грузовика с 75% скидкой

В Euro Truck Simulator 2 главным героем выступает водитель, которому необходимо заниматься транспортировкой важных грузов на большие расстояния. Между тем, с помощью искусственного интеллекта разработчики постарались максимально приблизить действия на дорогах к реальной жизни. Так, во время дорожного движения компьютер способен выполнять правила дорожного движения. В игре есть возможность проехать более 60 европейских городов, в числе которых города Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши.

Напомним, что предложение является временным. Акция закончится 11 декабря.