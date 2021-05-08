Игры
Сегодня в 14:13
Steam распродает BioShock с большими скидками
До 20 мая
Нескольким ранее мы писали о распродаже игр серии Call of Duty в Steam. Однако это не последняя акция, которая прямо сейчас проходит в популярном сервисе цифровой дистрибуции — также с большими скидками пользователям предлагается приобрести тайтлы BioShock.
Так, стоимость BioShock Remastered упала в рамках распродажи с 419 рублей до 138. За эту же цену пользователи могут ухватить и BioShock 2 Remastered.
С 75% скидкой, в свою очередь, доступна игра Bioshock Infinite. Напомним, что в обычное время она продается за 999 рублей, тогда как сейчас ее можно купить за 249.
Помимо прочего с 80% скидкой продается набор, в составе которого BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, а также три комплекта дополнительного контента. Обычная стоимость данного набора составляет 1 799 рублей, а сейчас его продают всего за 359.
Распродажа закончистя 20 мая. Купить игры данной серии со скидками можно перейдя по этой ссылке.(BioShock 2 Remastered)