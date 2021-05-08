Steam распродает BioShock с большими скидками

Помимо прочего с 80% скидкой продается набор, в составе которого BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, а также три комплекта дополнительного контента. Обычная стоимость данного набора составляет 1 799 рублей, а сейчас его продают всего за 359.

Распродажа закончистя 20 мая. Купить игры данной серии со скидками можно перейдя по этой ссылке.(BioShock 2 Remastered)