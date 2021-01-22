Steam распродает игры культовой франшизы Resident Evil

Так, всего за 174 рубля продаются Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4 и 5. В то же время, шестая часть серии предлагается с 80% скидкой. Ранее тайтл продавали за 1 119 рублей, тогда как сейчас он предлагается за 239 рублей.