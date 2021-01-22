Игры
Сегодня 18:08
Steam распродает игры культовой франшизы Resident Evil
Со скидками до 80%
Сегодня в сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась возможность оформить предзаказ на новую часть Resident Evil - Village. Вместе с тем Capcom решила устроить в онлайн-магазине распродажу игр культовой франшизы.
Так, всего за 174 рубля продаются Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4 и 5. В то же время, шестая часть серии предлагается с 80% скидкой. Ранее тайтл продавали за 1 119 рублей, тогда как сейчас он предлагается за 239 рублей.
С большими скидками продаются и ремейки. В частности, Resident Evil 2 можно ухватить за 639 рублей вместо прежних 1 599 рублей.
Стоимость Resident Evil 3, в свою очередь, упала с 1 999 рублей до 659 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Также в распродаже можно встретить ряд дополнительного контента.