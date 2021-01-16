Steam распродает игры популярной серии Mafia

Так, за полцены можно приобрести тайтл Mafia II: Definitive Edition. Напомним, что в обычное время эта игра продается за 1 499 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 749 рублей.

В то же время, по этой же цене предлагается Mafia III: Definitive Edition.