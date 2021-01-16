Игры
Сегодня 15:24
Steam распродает игры популярной серии Mafia
До 18 января
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную распродажу игр. На это раз геймерам предоставляется возможность купить со скидками игры популярной серии Mafia.
Так, за полцены можно приобрести тайтл Mafia II: Definitive Edition. Напомним, что в обычное время эта игра продается за 1 499 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 749 рублей.
В то же время, по этой же цене предлагается Mafia III: Definitive Edition.
А за 1 979 рублей вместо прежних 2 999 рублей можно приобрести комплект Mafia Trilogy, в состав которого вошли Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition и Mafia III: Definitive Edition.
Перейти на страницу распродажи игр серии Mafia можно по этой ссылке. Закончится она уже 18 января.