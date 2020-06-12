Игры
Сегодня 09:55
Steam распродает игры серии Battlefield с большими скидками
Акция продлится до 9 июля
Напомним, что в сервис цифровой дистрибуции Steam начали возвращаться игры EA, причем некоторые из них доступны с большими скидками. В их число вошли и тайтлы популярной серии Battlefield.
Так, если стандартная цена за Battlefield 1 в Steam составляет 2499 рублей, то сейчас игру можно приобрести всего за полцены - 1249 рублей.
А уже с 75% скидкой можно ухватить Battlefield 3 Premium Edition. Так, обычная стоимость тайтла составляет 2499 рублей, то в рамках распродажи ее можно купить за 624 рубля.
С 50% скидкой сервис предлагает приобрести Battlefield 4 Premium Edition, а также Battlefield V Year 2 Edition. Так, стоимость первой игры упала с 2499 рублей до 1249 рублей, тогда как стоимость второй с 3499 рублей до 1749.
Данная акция продлится вплоть до 9 июля. Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже можно по этой ссылке.