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Steam распродает игры Ubisoft со огромными скидками
Акция продлится до 26 марта
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam объявил о запуске новой акции.В ее рамках магазин распродает игры Ubisoft со огромными скидками.
Так, до 26 марта геймеры могут приобрести шутер от первого лица Far Cry 5 за 499 рублей ( 70% скидка) , тогда как в обычное время его стоимость составляет 1999 рублей.
А с 60% скидкой, в свою очередь, можно урвать прошлогоднюю новинку Far Cry New Dawn. Напомним, что в рамках распродажи стоимость игры упала с 1849 рублей до 739 рублей.
Также сервис предлагает сэкономить на покупке популярного гоночного симулятора The Crew 2, который в обычное время продается за 1999 рублей, тогда как сейчас доступен за 499 рублей.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр Ubisoft, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.