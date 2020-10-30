Steam распродает игры в честь Хэллоуина со скидками до 85%

Помимо прочего в распродаже участвуют такие популярные игры, как DEATH STRANDING, Mortal Kombat 11, Resident Evil 2, Red Dead Redemption 2 и прочие. Ознакомиться со всеми тайтлами, которые продаются со скидками, можно по этой ссылке. Распродажа закончится 2 ноября.