Игры
Сегодня 17:03
Steam распродает игры в честь Хэллоуина со скидками до 85%
До 2 ноября
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую распродажу игр, приуроченную к Хэллоуину. Размер максимальной скидки достигает 85%.
За полцены можно приобрести Resident Evil 3. Так, стоимость хоррора про зомби упала с 1999 рублей до 999 рублей.
Психологический экшен-триллер Beyond: Two Souls, в свою очередь, доступен за 391 рубль вместо прежних 702 рублей.
Всего за 199 рублей продается хоррор-игра Dead by Daylight. Напомним, что в обычное время она продавалась за 499 рублей.
Помимо прочего в распродаже участвуют такие популярные игры, как DEATH STRANDING, Mortal Kombat 11, Resident Evil 2, Red Dead Redemption 2 и прочие. Ознакомиться со всеми тайтлами, которые продаются со скидками, можно по этой ссылке. Распродажа закончится 2 ноября.