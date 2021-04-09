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Steam распродает игры Xbox Game Studios с большими скидками
До 12 апреля
В сервисе цифровой дистрибуции Steam запущена очередная распродажа. На этот раз с большими скидками продаются игры Xbox Game Studios.
Так, с 75% скидкой можно ухватить игру о девушке, страдающей шизофренией — Hellblade: Senua's Sacrifice. Ранее ее продавали за 769 рублей, тогда как сейчас она доступна за 192 рубля.
С 60% скидкой, в свою очередь, можно ухватить приключенческий экшен Gears 5. Напомним, что в обычное время он продается за 725 рублей, тогда как сейчас доступен за 290.
С 75% скидкой, то есть всего за 174 рубля, продается и игра о манипулировании временем — Quantum Break.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится акция вплоть до 12 апреля.