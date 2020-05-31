Steam распродает серию интерактивных фильмов со скидками

Также за 179 рублей можно ухватить хоррор The Bunker. В центре сюжета данной головоломки парень по имени Джон, который является последним выжившим, скрывшимся в ядерном бункере. Геймерам предстоит разгадать всю загадочность Бункера, обследовав его забытые места вместе с главным героем.