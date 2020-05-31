Steam распродает серию интерактивных фильмов со скидками
Так, всего за 179 рублей продается интерактивный фильм-игра Shapeshifting Detective. Геймерам предоставляется возможность вжиться в роль детектива, которому необходимо расследовать убийство. Причем, в интерактивном фильме есть возможность превращаться в любого персонажа, включая следующих жертв.
Также за 179 рублей можно ухватить хоррор The Bunker. В центре сюжета данной головоломки парень по имени Джон, который является последним выжившим, скрывшимся в ядерном бункере. Геймерам предстоит разгадать всю загадочность Бункера, обследовав его забытые места вместе с главным героем.
Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 8 июня. Ознакомиться с полным списком интерактивных работ, которые участвуют в данной распродаже, можно по этой ссылке.