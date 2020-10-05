Игры
Сегодня 14:35
Steam распродает серию шутеров Battlefield со скидками до 80%
До 11 октября
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную распродажу игр. На этот раз по выгодной цене можно приобрести серию шутеров Battlefield. Размер максимальной скидки достигает 80%.
Так, издание Battlefield 3 Premium Edition доступно за 499 рублей, тогда как в обычное время оно продается за 2 499 рублей. По той же цене онлайн-магазин продает Battlefield 4 Premium Edition.
Battlefield V Year 2 Edition, в свою очередь, продается за 1 399 рублей вместо прежних 3 499 рублей.
А всего за 249 рублей можно ухватить Battlefield: Bad Company 2.
Распродажа закончится 11 октября. Ознакомиться с полным ассортиментом игр данной серии, доступных по сниженным ценам, можно по этой ссылке.