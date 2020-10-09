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Steam распродает со скидками игры серии Syberia и предлагает бесплатно сыграть в пролог новой части
Речь о Syberia: The World Before
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную распродажу. На этот раз со скидками продаются игры серии Syberia. Размер максимальной скидки достигает 85%. Кроме того, онлайн-магазин предлагает бесплатно сыграть в пролог новой части Syberia: The World Before.
Так, всего за 43 рубля вместо прежних 209 рублей можно ухватить первую часть популярной франшизы. По этой же цене геймерам предлагается купить и вторую часть.
Syberia 3, в свою очередь, доступна за 149 рублей вместо прежних 999 рублей.
Буквально вчера в Steam появилась страницы новой части игры - Syberia: The World Before, в пролог которой можно сыграть абсолютно бесплатно. В новом тайтле игрокам предоставляется возможность ознакомиться с истоками саги.
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