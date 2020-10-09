Steam распродает со скидками игры серии Syberia и предлагает бесплатно сыграть в пролог новой части

Так, всего за 43 рубля вместо прежних 209 рублей можно ухватить первую часть популярной франшизы. По этой же цене геймерам предлагается купить и вторую часть.

Syberia 3, в свою очередь, доступна за 149 рублей вместо прежних 999 рублей.