Игры
Сегодня 14:08
Steam распродает суровые игры о выживании в апокалипсисе и войне
Советуем поторопиться — сроки проведения акции ограничены
До осенней распродажи в Steam еще есть немного времени, но некоторых игровых разработчиков это будто бы не оставляет — так, стало известно, что издательство 11 bit studios совместно с Valve устроило распродажу своих игр в интернет-магазине компьютерных игр.
В список тайтлов, которые продаются со скидкой, попали: Children of Morta (за нее просят больше всего — 418 рублей с учетом акционного предложения), Frostpunk (она обойдется в 299 рублей), Moonlighter (174 рубля с учетом скидки) и This War of Mine (за нее попросят меньше всего — 104 рубля).
Что интересно, скидки в рамках данного предложения достигают 85%, что является достаточно хорошим предложением, учитывая, что все больше разработчиков наоборот жалуются на политику Steam по снижению прибыли с продажи игр на площадке. Напомним, что акция продлится до 13 октября, так что всем, кому интересны игры, продающиеся по скидке, мы рекомендуем поторопиться с покупкой.
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