Steam распродает суровые игры о выживании в апокалипсисе и войне

В список тайтлов, которые продаются со скидкой, попали: Children of Morta (за нее просят больше всего — 418 рублей с учетом акционного предложения), Frostpunk (она обойдется в 299 рублей), Moonlighter (174 рубля с учетом скидки) и This War of Mine (за нее попросят меньше всего — 104 рубля).

Что интересно, скидки в рамках данного предложения достигают 85%, что является достаточно хорошим предложением, учитывая, что все больше разработчиков наоборот жалуются на политику Steam по снижению прибыли с продажи игр на площадке. Напомним, что акция продлится до 13 октября, так что всем, кому интересны игры, продающиеся по скидке, мы рекомендуем поторопиться с покупкой.