Steam распродает "Ведьмака" со скидками до 85%

В рамках распродажи купить The Witcher 3: Wild Hunt можно с 80% скидкой — всего за 239 рублей вместо прежних 1 199 рублей.

Игра The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, в свою очередь, доступна с 85% скидкой. Напомним, что в обычное время ее продавали за 419 рублей, тогда как сейчас она предлагается за 62 рубля.

Также со скидками продаются и ряд дополнительного контента к игре. В частности, The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine продается с 70% скидкой — за 239 рублей, в то время как The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone можно купить за 119.

Ознакомиться со всеми играми и DLC, которые представлены в распродаже, можно по этой ссылке.