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Игры
Сегодня 15:47

Steam распродает военные игры с большими скидками

Скидки до 90%
В последнее время сервис цифровой дистрибуции Steam богат на различные акции. На этот раз онлайн-магазин распродает военные игры с большими скидками.

К примеру, игра про войну за господство над ресурсами планеты Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War доступна всего за 282 рубля, вместо прежних 725 рублей.

Также со скидкой можно купить Panzer Corps 2 Field Marshal Edition, которую называют лучшей стратегической игрой о Второй мировой войне.

Кроме того, с 90% скидкой можно урвать Battle Academy, действия в которой проходят во времена Второй мировой войны.

Ознакомиться с полным списком военных игр, доступных со скидками, можно по этой ссылке. Также стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 28 февраля.