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Steam распродает военные игры с большими скидками
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В последнее время сервис цифровой дистрибуции Steam богат на различные акции. На этот раз онлайн-магазин распродает военные игры с большими скидками.
К примеру, игра про войну за господство над ресурсами планеты Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War доступна всего за 282 рубля, вместо прежних 725 рублей.
Также со скидкой можно купить Panzer Corps 2 Field Marshal Edition, которую называют лучшей стратегической игрой о Второй мировой войне.