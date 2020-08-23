Steam раздает платное дополнение для карточной игры Minion Masters бесплатно и навсегда

Сам тайтл Minion Masters является совокупностью Tower Defense и карточных игр с магией и различными персонажами. Геймерам предоставляется возможность сыграть в нескольких режимах, включая 1 на 1, 2 на 2 и прочие. Стоит отметить, что ранее дополнение для данной игры можно было приобрести за 360 рублей, тогда как вплоть до 24 августа его можно установить со 100% скидкой.

Дополнение Minion masters - Nightmares дает игрокам призрачные уловки для ликвидирования противников. Кроме того, DLC также включает в себя призрачные карты на +300% от стоимости. В составе дополнения также числятся два эксклюзивных призрачных улучшения. Установить его бесплатно можно по этой ссылке.