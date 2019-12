Steam раздает временный бесплатный доступ к симулятор охоты theHunter

theHunter: Call of the Wild представляет из себя наиболее реалистичный на сегодняшний день симулятор охоты в открытом мире, в котором игрокам предстоит оказаться в условиях дикой природы, а также познакомиться с его обитателями, в числе которых есть как крупные олени, так и мелкие насекомые. Разработчики theHunter: Call of the Wild, а именно компания Avalanche Studios, внедрили в игру уникальную технологию Apex, с помощью которой был создан каждый сантиметр 13 тысяч гектаров игрового пространства.

До 16 декабря игру можно приобрести с 51% скидкой, а именно за 213 рублей.