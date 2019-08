Steam раздаёт игры со скидками до 90% до понедельника

Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил распродажу игр хорошо известного японского разработчика Spike Chunsoft.

В рамках издательской распродажи на выходных 2019 Publisher Sale предлагаются игры Spike Chunsoft со скидками от 60% до 90%. Аттракцион невиданной щедрости продлится до понедельника.

Так, игры серии Zero Escape — Zero Escape: Zero Time Dilemma и Zero Escape: The Nonary Games можно купить со скидкой в 80% за 87 и 103 рубля соответственно. Игрокам предстоит суметь выжить после похищения загадочным Зеро и выбраться на свободу. Концовок в игре великое множество, они определяются ходом событий с многими вариациями.

Серия Danganronpa представлена несколькими играми со временной ценой от 83 до 290 рублей. В ней жестокий плюшевый мишка требует от захваченных в заложники учеников академии совершить идеальное преступление. Если на школьном суде личность убийцы не удасться раскрыть, то он окажется свободен, но все остальные умрут.

Новейший постапокалипсис Zanki Zero: Last Beginning предлагается за 434 рубля. Игрокам предлагается представить себя одним из героев-клонов, которые живут на мусорных островах и проходят весь цикл жизни за 13 дней.