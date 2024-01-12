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Игры
14:38, 12 января 2024
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Steam разрешил разработчикам загружать игры, созданные с помощью ИИ

Но они должны предупреждать об этом пользователей

Платформа Steam изменила правила публикации игр. В опросник для разработчиков внесли вопросы о применении ИИ.

Steam разрешил разработчикам загружать игры, созданные с помощью ИИ

© Ferra.ru

При заполнении опроса разработчики продуктов должны ответить, как именно они использовали технологии ИИ, а также обязуются оповещать геймеров о том, что игровой контент создан с использованием искусственного интеллекта.

Коме того, теперь по правилам Steam нельзя генерировать контент для взрослых в реальном времени. На платформе появилась система для отправки жалоб на такой контент.

«Соглашаясь с условиями о распространении в Steam, вы обещаете Valve, что контент вашей игры не будет содержать ничего противозаконного и нарушать авторские права, а также — что игра будет соответствовать маркетинговым материалам», — сказано в публикации Steam.

Источник:RB.RU
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#Steam
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#технологии
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