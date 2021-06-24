Steam усложнил покупку игр по сниженным ценам

Игры
Сегодня в 18:24
Steam усложнил покупку игр по сниженным ценамНо так и не анонсировал это обновление
Онлайн-площадка для покупки игр Steam известна своей продвинутой политикой региональных цен. Так, стоимость одного и того же проекта в США и, например, в России сильно отличается.
Многие игроки пользовались этим, чтобы приобретать любимые проекты по более низкой цене. Но теперь, судя по всему, Valve решила закрыть соответствующую лазейку на своей платформе.
Так, в Steam Database обратили внимание на крайне важное новшество в Steam. Его суть заключается в том, что компания Гейба Ньюэлла реализовала специальные ограничения на то, как часто можно менять страну своего аккаунта в магазине. Теперь страна может меняться не чаще одного раза в три месяца.
Стоит отметить, что сама Valve пока не делала никаких анонсов. Но Steam Database зарекомендовал себя как достаточно авторитетный ресурс, чтобы ему можно было доверять.