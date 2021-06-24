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Сегодня в 18:24

Steam усложнил покупку игр по сниженным ценам

Но так и не анонсировал это обновление
Онлайн-площадка для покупки игр Steam известна своей продвинутой политикой региональных цен. Так, стоимость одного и того же проекта в США и, например, в России сильно отличается.
Steam усложнил покупку игр по сниженным ценам

Многие игроки пользовались этим, чтобы приобретать любимые проекты по более низкой цене. Но теперь, судя по всему, Valve решила закрыть соответствующую лазейку на своей платформе.

Так, в Steam Database обратили внимание на крайне важное новшество в Steam. Его суть заключается в том, что компания Гейба Ньюэлла реализовала специальные ограничения на то, как часто можно менять страну своего аккаунта в магазине. Теперь страна может меняться не чаще одного раза в три месяца.

Стоит отметить, что сама Valve пока не делала никаких анонсов. Но Steam Database зарекомендовал себя как достаточно авторитетный ресурс, чтобы ему можно было доверять.