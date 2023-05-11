Steam ужесточил правила поведения пользователей

Правила стали более строгими в отношении эксплуатации несовершеннолетних, призывов к насилию по любым причинам и введения других пользователей в заблуждение — нельзя представляться другим человеком. Теперь это считается не просто нарушением правил Steam, но подобные действия относятся к противозаконным. Нельзя выкладывать запрещённый или неуместный контент. Исключение — размещение тематического контента в игровых центрах, в играх для взрослых и наподобие.

Правила также предписывают запрет на нарушение личных границ других пользователей. Нельзя публиковать личную информацию в общий доступ, воровать данные, писать клевету или враждебные высказывания в целом и о ком-то персонально. Это же касается и сотрудников Steam.

Чтобы защитить пользователей от мошенничества, сервис запретил коммерческую деятельность. За реальные деньги нельзя продавать игровые предметы, аккаунты и прочий контент. К этому относится и попрошайничество, реклама, проведение конкурсов и вовлечение в азартные игры.