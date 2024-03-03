Steam впервые достиг 34 млн игроков в онлайне

В играх на момент установления рекорда находились 11,1 млн игроков. Это самое большое число за всю историю платформы.

Прирост пользователей в онлайне с марта 2023 года составил 0,7 млн человек, поскольку предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне 33,5 млн человек.