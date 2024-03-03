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Игры
Опубликовано 03 марта 2024, 01:17
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Steam впервые достиг 34 млн игроков в онлайне

Это рекорд за всё время
Сервис Steam поставил очередной рекорд по онлайну. Одновременно на сайте платформы находилось 34,2 млн пользователей.
Steam впервые достиг 34 млн игроков в онлайне

© Ferra.ru

В играх на момент установления рекорда находились 11,1 млн игроков. Это самое большое число за всю историю платформы.

Прирост пользователей в онлайне с марта 2023 года составил 0,7 млн человек, поскольку предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне 33,5 млн человек.

Источник:DTF
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Steam
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#VALVE
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#рекорд
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#игры