Steam впервые достиг 34 млн игроков в онлайне

Опубликовано 03 марта 2024, 01:17
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Steam впервые достиг 34 млн игроков в онлайнеЭто рекорд за всё время
Сервис Steam поставил очередной рекорд по онлайну. Одновременно на сайте платформы находилось 34,2 млн пользователей.
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В играх на момент установления рекорда находились 11,1 млн игроков. Это самое большое число за всю историю платформы.
Прирост пользователей в онлайне с марта 2023 года составил 0,7 млн человек, поскольку предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне 33,5 млн человек.