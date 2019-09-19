Steam вынудили дать игрокам возможность продавать свои игры из библиотеки

Парижский суд постановил, что цифровые копии игр ничем не отличаются от физических, а значит игроки должны иметь полное право перепродавать их как внутри сервиса, так и на других площадках, в том числе и на eBay. По словам авторов интернет-портала Numerama, юристы работали над этим делом около трех лет:

”Постановлением от 17 сентября судом Парижского округа Организация по защите прав потребителей считает необходимым отменить ряд правил, установленных Valve в отношении пользователей Steam”, — говорится на сайте.