Steam: Windows 11 может стать популярнее Windows 10 уже в 2022 году

Steam: Windows 11 может стать популярнее Windows 10 уже в 2022 годуПо крайней мере, на это указывает скорость популяризации свежей версии Windows
Более того, если скорость распространения системы сохранится на нынешнем уровне, то уже до конца года Windows 11 может обойти «десятку» по количеству активных пользователей. Разумеется, речь идёт лишь о тех из них, которые при этом используют Steam.
Отметим, что ещё в декабре 2021 года число использующих Windows 11 игроков в Steam составляло всего лишь 10,55%. А уже в январе оно увеличилось до 14,10%. При этом за последний месяц количество людей, использующих Windows 10, сократилось на 4,05%.
Что интересно, третьей по популярности ОС всё ещё остаётся старушка Windows 7.
Напомним, что до конца февраля Valve должна выпустить свою портативную консоль Steam Deck. Правда, она будет работать на базе SteamOS 3.0, в основе которой лежит Linux и надстройка-эмулятор Proton. Последняя позволяет запускать игры для Windows на Linux.