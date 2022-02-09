Steam: Windows 11 может стать популярнее Windows 10 уже в 2022 году

Более того, если скорость распространения системы сохранится на нынешнем уровне, то уже до конца года Windows 11 может обойти «десятку» по количеству активных пользователей. Разумеется, речь идёт лишь о тех из них, которые при этом используют Steam.

Отметим, что ещё в декабре 2021 года число использующих Windows 11 игроков в Steam составляло всего лишь 10,55%. А уже в январе оно увеличилось до 14,10%. При этом за последний месяц количество людей, использующих Windows 10, сократилось на 4,05%.