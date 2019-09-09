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Steam запретил разработчикам выпускать эксклюзивные игры в магазинах конкурентов

Epic Games Store в "панике"
В дистрибьюторском соглашении Steam появился новый пункт, способный запретить появление эксклюзивных игр в других магазинах, сообщает сайт Lowyat

В новых пунктах соглашения есть несколько нюансов: когда разработчик создает страницу игры, он обязан выпустить ее в Steam одновременно с выходом игры на других платформах или магазинах. Если игра уже выпущена, разработчик обязан создать страницу игры в Steam не раньше чем за 30 дней до ее выхода в данном магазине.

По-видимому, этот пункт сделан для того, чтобы избежать использования Steam в качестве рекламной площадки для разработчиков и, впоследствии, эксклюзивного выпуска игр в Epic Games Store. Так было с игрой Metro: Exodus, страница которой все еще существует в Steam, но приобрести ее невозможно по причине эксклюзивности в EGS.

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