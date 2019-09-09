Steam запретил разработчикам выпускать эксклюзивные игры в магазинах конкурентов

В новых пунктах соглашения есть несколько нюансов: когда разработчик создает страницу игры, он обязан выпустить ее в Steam одновременно с выходом игры на других платформах или магазинах. Если игра уже выпущена, разработчик обязан создать страницу игры в Steam не раньше чем за 30 дней до ее выхода в данном магазине.