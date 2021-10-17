Steam запретила операции с криптовалютой и торговлю правами на предметы в играх

Об этом рассказало издание The Verge со ссылкой на разработчика игр под ником SpacePirate, который специализируется на играх с возможностью продажи прав на предметы в них. Как отмечается, речь идёт о технологии NFT. Эта технология позволяет покупать и продавать право собственности на уникальные цифровые предметы и с помощью блокчейна отслеживать, кто ими владеет.

Иными словами, при этой технологии используются невзаимозаменяемые токены, своего рода цифровые монеты, которые нельзя заменить другим токеном без изменения ценности и сущности объекта. Как и криптовалюту, NFT создают в блокчейне, который является базой данных для записи всех транзакций. Поэтому запретив NFT, Steam в своём сервисе запретит и криптовалюту как таковую.

Поэтому Valve, владеющая Steam, и вводит новое правило, чтобы полностью уйти от придания игровым предметам реальной стоимости, тем самым лишая смысла подобную торговлю и ограждая себя от перспективы судебных тяжб в случае нарушения прав собственности на свои игры или других издателей, либо на чужие предметы в них. В этом отношении отмечается, что с NFT в последнее время связано много скандалов, например, выставление на аукцион предметов с неразрешёнными вопросами по праву собственности. а в отношении криптовалюты во многих странах растёт негатив.