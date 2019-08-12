Steam запретили игрокам публиковать модификации без предварительной модерации

Компания Valve без всяких предупреждений и фанфар изменила правила добавления нового контента в мастерскую Steam, где игроки публикуют собственные модификации.

На изменения порядка добавления начали жаловаться пользователи социального новостного ресурса Reddit, а затем была обнаружена страница поддержки Steam с описанием правил.

Согласно документу, новые и обновлённые работы помещаются в очередь для модерации. Пока изменения не одобрили, создатель сможет видеть и редактировать их, но они не видны другим пользователям. Если пользователь изменил существующую работу, то подписчики будут иметь доступ к её последней одобренной версии. При этом компания обещает, что, как правило, на одобрение требуется меньше суток.

Если пользователь впервые публикует работу, ей нужно будет пройти подтверждение по электронной почте, а затем получить одобрение модератора. Как пояснила Valve такие правила вводятся, чтобы предотвратить мошенничество и кражу аккаунтов из мастерской Steam.