Steam запустил бесплатную раздачу игры ужасов о борьбе с маньяком

В это же время у геймеров есть возможность приобрести игру по специальной сниженной стоимости. Так, если в обычное время Last Year в Steam доступна за 435 рублей, то в рамках акции ее можно ухватить всего за 304 рубля.

Игра представляет из себя изометрический сетевой экшен-шутер, главными героями которого является группа подростков из пяти игроков, противодействующая маньяку-одиночке. Действия игры происходят на территории старшей школы в хэллоуинскую ночь 1996 года, где компания из пяти учеников неожиданно понимает, что их пытается поймать паранормальное существо, от которого им необходимо сбежать.