Steam запустил бесплатную раздачу ниндзя - боевика Draw Slasher

Главным героем игры является ниндзя по имени Ханзо, в деревню которого напали зомби-обезьяны, похитив его семью. Ключевой задачей игры является возвращение семьи Ханзо, а также восстановление справедливости. Основной упор геймплея направлен на использование рубящих движения по экрану, на манер знаменитой игры Fruit Ninja.

Напомним, что игра и без того имела низкую стоимость (61 рубль), однако сейчас ее и вовсе можно ухватить со 100% скидкой. Стоит отметить, что предложение является временным. Акция закончится уже 20 декабря в 21:00 по Москве.