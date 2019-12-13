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Steam запустил бесплатную раздачу онлайн игры Conan Exile
Акция закончится 16 декабря
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил бесплатную раздачу сетевого многопользовательского симулятора выживания в мире Конана-варвара Conan Exiles. Однако стоит отметить, что данная акция является временной. Предложение завершится уже 16 декабря.
Conan Exiles представляет из себя онлайн-боевик, в рамках которого игрокам необходимо не только выживать в открытом мире-песочнице, но и обустроить дом, ликвидируя при этом своих фрагов. Отметим, что игра доступна как в одиночном режиме, так и в многопользовательском.
Известно, что бесплатная раздача связана с выходом очередного обновления для Conan Exiles, в рамках которого игру дополнили ездовыми животными. Так, сейчас в игре можно найти и приручить лошадь, постепенно развивая ее навыки. Также, игрока теперь доступен бой верхом. Кроме того, до 16 декабря игру можно приобрести с 60% скидкой.