Steam запустил бесплатную раздачу онлайн игры Conan Exile

Conan Exiles представляет из себя онлайн-боевик, в рамках которого игрокам необходимо не только выживать в открытом мире-песочнице, но и обустроить дом, ликвидируя при этом своих фрагов. Отметим, что игра доступна как в одиночном режиме, так и в многопользовательском.

Известно, что бесплатная раздача связана с выходом очередного обновления для Conan Exiles, в рамках которого игру дополнили ездовыми животными. Так, сейчас в игре можно найти и приручить лошадь, постепенно развивая ее навыки. Также, игрока теперь доступен бой верхом. Кроме того, до 16 декабря игру можно приобрести с 60% скидкой.