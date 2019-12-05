Steam запустил бесплатную раздачу симулятора убийств зомби на автомобиле

Игра вышла 7 лет назад, но несмотря на это до сих пор смотрится достаточно неплохо. Zombie Driver HD одновременно напоминает как первые части серии Grand Theft Auto, в которых игроку приходилось бегать по открытому городу смотря на все как бы сверху, так и гоночные игры серии Carmageddon, в которых также был сделан отдельный акцент на кровавом умерщвлении противников и просто мимо проходящих зевак при помощи личного автотранспорта.

В обычные дни раздаваемая игра отдается за 249 долларов, но до 21:00 по Москве 5 декабря, Zombie Driver HD можно ухватить бесплатно. Достаточно лишь добавить ее себе в библиотеку.