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Steam запустил бесплатную раздачу симулятора убийств зомби на автомобиле
Любителям драйвовых гонок с умерщвлением зомби стоит поторопиться!
В Steam до конца дня раздают драйвовую игру, в которой основной задачей героя является убийство множества зомби при помощи собственного автомобиля.
Игра вышла 7 лет назад, но несмотря на это до сих пор смотрится достаточно неплохо. Zombie Driver HD одновременно напоминает как первые части серии Grand Theft Auto, в которых игроку приходилось бегать по открытому городу смотря на все как бы сверху, так и гоночные игры серии Carmageddon, в которых также был сделан отдельный акцент на кровавом умерщвлении противников и просто мимо проходящих зевак при помощи личного автотранспорта.
В обычные дни раздаваемая игра отдается за 249 долларов, но до 21:00 по Москве 5 декабря, Zombie Driver HD можно ухватить бесплатно. Достаточно лишь добавить ее себе в библиотеку.