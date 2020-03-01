Steam запустил бесплатные выходные для научно-фантастический шутера Deep Rock Galactic

Так, до 2 марта игроки смогут совершенно бесплатно поиграть в первый научно-фантастический шутер с видом от первого лица для совместной игры Deep Rock Galactic.

Кроме того, сервис также предлагает приобрести тайтл со скидкой. Если в обычное время стоимость игры составляла порядка 515 рублей, то вплоть до 12 марта ее можно приобрести вдвое дешевле, а именно за 257 рублей. А с 55% скидкой, в свою очередь, предлагается набор Deep Rock Galactic: Motherlode Edition, стоимость которого упала с 1070 рублей до 480 рублей.

Воспользоваться бесплатным доступом, а также приобрести игру с 50% скидкой можно перейдя по ссылке.