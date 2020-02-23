Steam запустил бесплатные выходные для симулятора выживания Dying Light

Так, буквально в течение сегодняшнего дня у всех желающих есть возможность совершенно бесплатно поиграть в Dying Light. Кроме того, в это же время игра и дополнительный контент для нее продается с большими скидками — от 33 до 67%. Так, если раньше Dying Light Enhanced Edition 5th Anniversary стоила порядка 1299 рублей, то со скидкой ее можно приобрести всего за 428 рублей. С 52% скидкой, в свою очередь, можно приобрести комплект Dying Light Ultimate Collection. Напомним, что в обычное время его стоимость составляла порядка 2644 рублей, тогда как сейчас его можно купить за 1270 рублей.

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