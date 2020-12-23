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Steam запустил большую новогоднюю распродажу
До 5 января
Череда новогодних распродаж продолжается. На этот раз к ней присоединился сервис цифровой дистрибуции Steam, который предлагает приобрести популярные тайтлы со скидками до 90%.
В зимней распродаже Steam с 80% скидкой можно ухватить Assassin's Creed Origins. Напомним, что в обычное время игра продается за 2 499 рублей, тогда как сейчас - за 499 рублей.
Всего за 83 рубля, вместо прежних 419 рублей, продается культовый экшн Metro 2033 Redux. По этой же цене геймерам предлагают купить и Metro: Last Light Redux.
Снизилась и стоимость игры о знаменитой расхитительнице гробниц - Ларе Крофт. Напомним, что ранее Tomb Raider продавалась за 399 рублей, тогда как сейчас доступна всего за 59 рублей.
Ознакомиться со всеми участниками новогодней распродажи можно по этой ссылке. Закончится она 5 января в 21:00.