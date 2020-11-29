Steam запустил большую распродажу со скидками до 96%

Так, с 96% скидкой можно приобрести набор Borderlands: The Handsome Collection, в состав которого входят Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel и все дополнения к этим играм, вышедшие в 2017 году. Напомним, что в обычное время этот комплект продается за 6 364 рублей, тогда как сейчас он доступен за 281 рубль.