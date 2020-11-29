Игры
Сегодня 14:25
Steam запустил большую распродажу со скидками до 96%
До 1 декабря
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил осеннюю распродажу игр. В ней можно встретить большое количество популярных тайтлов, а размер максимальной скидки достигает 96%.
Так, с 96% скидкой можно приобрести набор Borderlands: The Handsome Collection, в состав которого входят Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel и все дополнения к этим играм, вышедшие в 2017 году. Напомним, что в обычное время этот комплект продается за 6 364 рублей, тогда как сейчас он доступен за 281 рубль.
С 80% скидкой, в свою очередь, предлагается Assassin's Creed Origins.
За 499 рублей вместо прежних 2 499 можно купить шутер Far Cry 5.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится распродажа 1 декабря в 21:00 по московскому времени.