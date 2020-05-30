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Сегодня 15:21
Steam запустил масштабную распродажу игр по вселенной Warhammer
Она продлится до 1 июня
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает череду выгодных акций. На этот раз онлайн-магазин запустил масштабную распродажу игр по вселенной Warhammer.
Так, если ранее Warhammer: Chaosbane продавалась за 1199 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 479.
А с 75% скидкой, в свою очередь, продается тайтл Warhammer 40,000: Dawn of War III. Напомним, что стоимость игры в обычное время составляет 1799 рублей, тогда как благодаря акции она снизилась до 449.
Всего за 124 рубля вместо прежних 499 можно приобрести Warhammer: End Times - Vermintide.
Однако стоить отметить, что акция является временной. Продлится она вплоть до 1 июня. Ознакомиться со всем ассортиментом игр, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.