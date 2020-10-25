Игры
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Steam запустил распродажу цифровых настольных игр
До 26 октября
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную распродажу. На этот раз онлайн-магазин предлагает приобрести со скидками цифровые настольные игры.
Так, тайтл Total War: WARHAMMER II можно приобрести за 846 рублей. Напомним, что в обычное время он продается за 2 489 рублей.
В то же время, с 75% скидкой предлагается игра Sid Meier’s Civilization VI. Ранее игра была доступна за 1 999 рублей, а сейчас ее стоимость упала до 499 рублей.
Популярная игра в жанре “выживания общества” Frostpunk, в свою очередь, продается за 203 рубля вместо прежних 599 рублей.
Всего за 128 рублей можно ухватить Warhammer: Vermintide 2.
Сама распродажа продлится до завтрашнего дня. Ознакомиться с полным ассортиментом игр, доступных со скидками в рамках акции, можно по этой ссылке.