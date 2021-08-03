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Сегодня в 09:02
Steam запустил распродажу игр серии Call of Duty со скидками до -50%Очень масштабную, стоит отметить, распродажу
Серия шутеров Call of Duty является одной из самых популярных на планете. Даже в самые «тёмные» времена, новые игры если не били рекордов продаж внутри линейки, всё равно показывали очень неплохой результат.
Не совсем понятно в честь какого события, но Activision, совместно с Valve, запустила распродажу игр серии со скидками до 50%. Так, например, все части Call of Duty (40 игр) можно купить за 23 117 рублей вместо прежних 44 460 рублей.
Есть варианты и поскромнее. Например, Call of Duty: WWI, вышедшую в 2017 году, предлагают за 999 рублей вместо прежних 1999 рублей — размер скидки в данном случае достигает 50%.
С полным же списком предложений можно ознакомиться на специальной странице в Steam.