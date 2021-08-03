Steam запустил распродажу игр серии Call of Duty со скидками до -50%

Есть варианты и поскромнее. Например, Call of Duty: WWI, вышедшую в 2017 году, предлагают за 999 рублей вместо прежних 1999 рублей — размер скидки в данном случае достигает 50%.

С полным же списком предложений можно ознакомиться на специальной странице в Steam.